Esen Yenenler'den tazminat davası!

Eşi Berfu Yenenler ile eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizdiği ve "dombili, b.k., pig, pislik, yağ tulumu" gibi açıklamalar yapan karikatürist Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında 30 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



"AĞIR BİR SÖVGÜ VAR"



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, oyuncunun avukatı Orhan Adagül, “Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.



Eser Yenenler, 30 bin TL tazminat istiyor