. Deniz Akkaya savcılığa başvurdu
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Beyaz Gazete
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Deniz Akkaya savcılığa başvurdu

Bir dönem Selin Ciğerci ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Deniz Akkaya, şimdi ise şarkıcı Sevda Giray hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 13.03.2022 - 23:58 Güncelleme: 14.03.2022 - 00:00 / Editör: Ozge Selin
Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'dan kendisine sürekli olarak sosyal medya üzerinden hakarette bulunduğu, tehdit ettiği ve iftira attığı gerekçesiyle davacı oldu.

Akkaya'nın avukatı aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinde "Şüpheli Sevda Giray, videolarında müvekkilimi alenen canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sabah'ın haberine göre dilekçede "Sevda Giray bu tehditlerde müvekkilime 'Kirli mazini örtmeyelim açalım. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var.

Gözünü çıkarırım, dilini koparırım, bir daha yap bakayım sana neler yapıyorum. O dilini kökünden keserim.

Hangi hukuk sizi koruyacak. Kork benden. Yatarım pusuya seni öldürürüm" demiştir. Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyen Akkaya, şüphelinin 'Hakaret', 'Tehdit', 'İftira', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Şikâyet üzerine Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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