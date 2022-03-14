. Begüm Birgören boşanıyor!
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Beyaz Gazete
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Begüm Birgören boşanıyor!

Oyuncu Begüm Birgören, Ekim 2020’de evlendiği eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil’den boşanma kararı aldı. Karşılıklı anlaşarak boşanacak olan çiftin davası, önümüzdeki günlerde görülecek.

Ekleme: 14.03.2022 - 09:32 Güncelleme: 14.03.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Ekim 2020’de Mehmet Cemil’le dünyaevine giren oyuncu Begüm Birgören, boşanma kararı aldı. Mahkemeye başvuran çift, önümüzdeki günlerde boşanacak.

1.5 yıldır birlikte olduğu eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil ile pandemi dönemi olduğu için Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde kıyılan sade bir nikâhla dünya evine giren Begüm Birgören’in düğündeki mutluluk kareleri mazide kaldı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; boşanma kararını aileleriyle paylaşan çift işlemler için mahkemeye başvurdu. Karşılıklı anlaşarak boşanacak olan çiftin davası önümüzdeki günlerde görülecek.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Birgören, lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümünde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır. İlk olarak 2005 yılında "Seher Vakti" dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine "Kırık Kanatlar" "Kara Yılan", "Ömre Bedel", "Ağır Roman: Yeni Dünya’", "Kaçak", "Bir Deniz Hikayesi" ve son olarak "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir.

Aynı zamanda beyaz perdede "Sen Ne Dilersen", "Ali’nin Sekiz Günü", "Nokta", "Kars Öyküleri", "Türkan", "Göl Zamanı" ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan’ın üstlendiği "Kendime İyi Bak" filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören son olarak "Vurgun" dizisinde Asya karakterini, Uzak Şehrin Masalı dizisinde Sonay karakterini canlandırmıştır.
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