. Aşk iddialarına jet yanıt!
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Beyaz Gazete
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Aşk iddialarına jet yanıt!

Kerem Bürsin'den ünlü spor spikeri ile aşk yaşadığı haberlerine ilk yanıt geldi. Magazinin en çok konuştuğu çiftlerden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından yakışıklı oyuncunun spor spikeri Elif Gökalp'le birliktelik yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Açıklama yapan Kerem Bürsin aşk iddialarına bakın ne yanıt verdi.

Ekleme: 14.03.2022 - 23:00 Güncelleme: 14.03.2022 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz nisan ayında dizi setinde başlayan aşklarıyla gündem olan ikili, Ocak ayında da yollarını ayırdı. Ardından Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile aşk yaşadığını iddia edildi.

Konuyla ilgili Hande'den yanıt gelirken asıl bomba Kerem Bürsin cephesinden geldi. Dedikodulara göre 34 yaşındaki oyuncu, kısa bir süredir spor spikeri Elif Gökalp ile görüşüyor.

Bürsin'in Instagram'da da takipleştiği güzel spiker ile henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu da konuşulanlar arasında...

AYRILIK DOĞRULANDI!

Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi.

"KEREM'İN HAYATINDA KİMSE YOK"

Bürsin'in bağlı olduğu ajans şu açıklamayı yaptı: "Kerem Bürsin'in adının geçtiği haberler doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem Bürsin'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli basın mensuplarından böylesine hassas bir dönemde saygı bekliyoruz."
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