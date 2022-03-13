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Beyaz Gazete
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Ünlü çift bebeklerinin ismini açıkladı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olmak için gün sayıyor. Karnı burnunda poz veren Çeşmioğlu, eşiyle birlikte bebeklerinin ismini duyurdu.

Ekleme: 13.03.2022 - 11:13 Güncelleme: 13.03.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa "Evet" diyen çiftten güzel haber gelmişti.

Bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı. İkili, bebeklerinin ismini de açıkladı.

ZEYNEP BEBEK!
Kız bebek bekleyen Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, yaptıkları paylaşımla çocuklarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu.

Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına; Başak Dizer, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Ferit Kaya, Aslıhan Malbora ve Hande Soral gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

AYNA KARŞISINDA İLK POZ
Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Müjgan Koraltürk'ü ziyarete giden Çeşmioğlu, ayna karşısında verdiği hamilelik pozunu ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı. Siyah bir elbise giymeyi tercih eden ünlü oyuncunun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmamıştı.

“ÇOK HEYECANLIYIM"
Öte yandan düğün öncesi muhabirlerle sohbet eden ve sevgilisini gelinliğin içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Çok heyecanlıyım." demişti.

2002 yılında "Çocuklar Duymasın" adlı dizide küçük yaşta oyunculuğa adım atan Ece Çeşmioğlu, birçok dizide rol almıştı.
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