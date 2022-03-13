Survivor Nagihan'ın Mert Öcal itirafı!

Survivor'da yarışmacılar dün akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, konseyde birinin ismini yazmak zorunda kaldı. Survivor Nagihan Karadere yarışmada özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Öcal ile ilgili sözleriyle dikkat çekti. Survivor Nagihan sözlerine gülününce utandı.

Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve gönüllüler takımı ile ünlüler takımının kıyasıya mücadelesini ekrana taşıyan Survivor'da yarışmacılar bu akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı.



Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Survivor'da elenecek isim bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. 12 Mart ikinci eleme adayı Mert oldu. 11 Mart ilk eleme adayı ise Sercan olmuştu.



"SAMİMİYETİMİZDEN KAYNAKLI ÖZÜR DİLİYORUM"

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan konseyde ünlüler takımında Nagihan'ın Mert Öcal ile ilgili "Sivilde de görüşüyoruz" sözleri gülüşmelere neden oldu. Survivor Nagihan Karadere bu sözleri sırasında herkes gülünce utandı.



Survivor Nagihan "Sivil hayatta kendisiyle görüşüyorum" deyince Acun Ilıcalı "Sivilde mi?" dedi. Nagihan Karadere ise "Arkadaşça dostça" vurgusunda bulundu.



Survivor Nagihan Karadere konuşmasının devamında "Sivil hayatta normal arkadaş olarak güldürüyorsunuz. Samimiyetimden dolayı Mert'e ağzımdan söz çıktı. Samimiyetimizden kaynaklı özür diliyorum" dedi.



Öte yandan Mert Öcal, Sevgililer Günü'nde, aşk yaşadığı konuşulan gönüllüler yarışmacısı Sude'ye çiçek hediye edip, Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Mert'in sürpriz jestine karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği aldı ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutladı. Ancak Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı.



SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor birleşme partisi oyununda, kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.



Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı. Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim ünlüler takımından Elif ve gönüllüler takımından Berkan oldu. Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda dört yarışmacı birleşme partisine gitmeyi garantiledi.