. Survivor Nagihan'ın Mert Öcal itirafı!
  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor Nagihan'ın Mert Öcal itirafı!

Survivor'da yarışmacılar dün akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, konseyde birinin ismini yazmak zorunda kaldı. Survivor Nagihan Karadere yarışmada özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Öcal ile ilgili sözleriyle dikkat çekti. Survivor Nagihan sözlerine gülününce utandı.

Ekleme: 13.03.2022 - 11:15 Güncelleme: 13.03.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve gönüllüler takımı ile ünlüler takımının kıyasıya mücadelesini ekrana taşıyan Survivor'da yarışmacılar bu akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Survivor'da elenecek isim bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. 12 Mart ikinci eleme adayı Mert oldu. 11 Mart ilk eleme adayı ise Sercan olmuştu.

"SAMİMİYETİMİZDEN KAYNAKLI ÖZÜR DİLİYORUM"
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan konseyde ünlüler takımında Nagihan'ın Mert Öcal ile ilgili "Sivilde de görüşüyoruz" sözleri gülüşmelere neden oldu. Survivor Nagihan Karadere bu sözleri sırasında herkes gülünce utandı.

Survivor Nagihan "Sivil hayatta kendisiyle görüşüyorum" deyince Acun Ilıcalı "Sivilde mi?" dedi. Nagihan Karadere ise "Arkadaşça dostça" vurgusunda bulundu.

Survivor Nagihan Karadere konuşmasının devamında "Sivil hayatta normal arkadaş olarak güldürüyorsunuz. Samimiyetimden dolayı Mert'e ağzımdan söz çıktı. Samimiyetimizden kaynaklı özür diliyorum" dedi.

Öte yandan Mert Öcal, Sevgililer Günü'nde, aşk yaşadığı konuşulan gönüllüler yarışmacısı Sude'ye çiçek hediye edip, Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Mert'in sürpriz jestine karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği aldı ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutladı. Ancak Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor birleşme partisi oyununda, kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı. Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim ünlüler takımından Elif ve gönüllüler takımından Berkan oldu. Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda dört yarışmacı birleşme partisine gitmeyi garantiledi.
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılıyor! 'En'lerin projesinde bu detaylara dikkat: Türkiye'de ilk olacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandil'in kiralıkları
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!
Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk
İngiliz The Economist, Millet İttifakı'nın adaylık kavgasına daldı!
İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
CHP'li İBB'nin kar mücadele etmediği İstanbul'dan dehşet görüntüler!
Mesaj atmayı bari becerin! CHP'li İBB'den Milli şaire büyük saygısızlık!
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk şehitlik anıtına saldırıya tepki
Beyoğlu'ndaki kartopu savaşı gerçek savaşa döndü: Silahla altı kişiyi yaraladı

Beyoğlu'ndaki kartopu savaşı gerçek savaşa döndü: Silahla altı kişiyi yaraladı

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu