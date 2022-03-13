İrem Derici ve Cem Belevi'den 'Bergen' açıklaması!

Bir süredir kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, önceki gece Nişantaşı'nda sinema çıkışı objektiflere yansıdı. Sevgilisi ile birlikte 'Bergen' filmini izleyen şarkıcı, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a övgüler yağdırırken, spor salonunda çocuklarla yaşadığı diyaloğu da anlattı.

Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, önceki gece Nişantaşı City's'de sinema çıkışı görüntülendi. Sevgilisiyle birlikte 'Bergen' filmini izleyen ünlü isim, "Arkadaşlar hala filmin etkisi altındayım, ağlamaktan gözlerim şişti. Gitmeden önce hakkını vermiş midir diye soru işareti vardı kafamda" dedi.



"YERİMDEN KALKAMADIM"

Derici, "Bravo vallahi vermiş Farah Zeynep Abdullah, o nasıl oynamaktır? Kadına hayran kaldım. Filmin sonundaki yazılar beni perişan etti. İnanın şu anda hala şokundayım, kendimi toparlayamadım. Dikkat etmişsinizdir, salondan en son biz çıktık. Yerimden kalkamadım" diye ifadelerini kullandı.



"ŞOKUNU ATLATAMADIK"

Cem Belevi ise "Farah Zeynep bence kusursuz bir oyuncu. Bambaşka bir duygu yaşattı bize. Erdal Beşikçioğlu'nu da ders olarak izledim. Bir insan kötü adamı bu kadar muhteşem mi oynar? Ama filmin sonundaki o yazı bizi bitirdi. Hala onun şokunu atlatamadık" şeklinde konuştu.



İREM'DEN 'EVLİLİK' VE 'ÇOCUK' CEVABI

İrem Derici, muhabirlerin "İrem Hanım ilişkiniz çok iyi. Aşıksınız da, peki evlilik var mı?" sorusuna da yanıt verdi. Şarkıcı, "Şimdi biz bunu yaparız, siz bu sefer çocuk dersiniz. Onu da yaparız bu sefer ikinci çocuk dersiniz. Sizin anlayacağınız benim çocuk özlemim yok. Bakın bugün ne oldu, size anlatayım" dedi.



"Karı ben mi yağdırdım? Okulları ben mi tatil ettim? Evinizde oynayın yavrucuklar" diyerek spor salonunda başına geleni anlatan Derici, "Cıyak cıyak bağıran altı çocuk, bu arada ben spordan nefret ediyorum. Kan ter içindeyim. Orada öyle inanılmaz sesler çıkardılar ki, bir sinirlendim, 'Çocuklar burası oyun parkı değil. Gidin aşağıda oynayın' dedim. Yemin ediyorum masum masum gitti çocuklar. Sizin anlayacağınız, biz böyle iyiyiz, Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.



"ÇOK FENA ALDATILDIM"

İrem Derici, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.



Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, “3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar” ifadelerini kullanmıştı.



Cem Belevi, İrem Derici'nin "aldatılma" açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.



AŞKA İKİNCİ ŞANS

Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti. Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.