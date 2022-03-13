Hadise kendisine Roma'dan ev tuttu!

Ünlü şarkıcı Hadise, reklam anlaşmaları gereğince sıklıkla gittiği Roma'dan kendisine kiralık bir ev tuttu.

Yakın zamanda gelin olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Hadise, reklam anlaşmaları sebebiyle sık sık gitmek zorunda kaldığı İtalya'da kendisine bir ev tuttu. Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, Roma'da şehir merkezine yakın bir bölgede daire kiraladı. Daire 3 odadan oluşuyor.



GÖRÜLMEK İSTEMEDİĞİNDE ROMA'DAKİ EVİNE GİDECEK



Hadise'nin bu kararı almasında ana etken, konakladığı otellerin sunduğu fahiş fiyatlar olmuş. İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında da olan Hadise, iddiaya göre gözlerden uzak kalmak istediği dönemlerde de bu evine gidecek.