. 'Bücür Cadı' Merve Erdoğan anne oluyor!

Bücür Cadı, Arka Sıradakiler gibi dizilerdeki rolleri ile tanınan ve son olarak TRT1 dizisi Tövbeler Olsun'da rol alan Merve Erdoğan, anne olmaya hazırlanıyor. Hürriyet'ten Eda Solmaz’a röportaj veren Merve Erdoğan, eşi müzisyen Mert Carim ile bebek beklediklerini ve 3.5 aylık hamile olduğunu şu sözler ile açıkladı:"Bebeğimizin daha cinsiyetini öğrenmedik. Biz de merakla onu bekliyoruz. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na bağlı oyunculardanım. Hamilelik haberi geldiği için tüm dizi görüşmelerini durdurdum. Eşim de bu konuda bana çok destek. Merakla bebeğimizi bekliyoruz."Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan eşiyle mutlu anlarını bol bol paylaşmayı ihmal etmiyor.GÜZELLİĞİNE ÖVGÜ YAĞIYORPandemi döneminde sessiz sakin bir hayat yaşayan güzel oyuncu 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Carim ile ara ara aşk pozlarını paylaşıyor. Zeliş karakteriyle tanıdığımız güzel oyuncunun değişimi ise bir kez daha hayran bıraktı.MERVE ERDOĞAN KİMDİR?22 Haziran 1991 yılında Niğde'de doğan Merve Erdoğan, daha sonra ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşti. Bücür Cadı dizisiyle kameralar karşısına geçen oyuncunun bu diziyle, çocuk yaşlarda yıldızı parladı. Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü kazandı ve mezun oldu.YER ALDIĞI DİZİLER1999- Bücür Cadı2006- Beşinci Boyut2007-2012- Arka Sıradakiler2011-2012- Bir Ömür Yetmez2013- Emret Komutanım Yeniden2013- Sevdaluk2016/ 2019- Aşk ve Mavi