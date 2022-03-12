. Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin acı günü!
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Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin acı günü!

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Aşkın Nur Yengi'nin menajeri Haluk Şentürk, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekleme: 12.03.2022 - 00:02 Güncelleme: 12.03.2022 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Üzücü haberi Aşkın Nur Yengi'nin menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu.

ACI HABERİ İLK MENAJERİ DUYURDU!

Haluk Şentürk sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve sanatçının hayranlarını bilgilendirdi.

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin acı günü!

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİM"

Şentürk, "Sevgili Aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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