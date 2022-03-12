. Tektaşını göstererek duyurdu! Özcan Deniz 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile evleniyor!
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Beyaz Gazete
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Tektaşını göstererek duyurdu! Özcan Deniz 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile evleniyor!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz ile Samar Dadgar aşkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Deniz, sevgilisine evlilik teklifi etti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte o paylaşım...

Ekleme: 12.03.2022 - 16:22 Güncelleme: 12.03.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde özellikle özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.

8 Mart'ta bir mekanda sahneye çıkan Deniz, yaşananların ardından Feyza Aktan'ı affettiğini söyledi.

Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'den sürpriz bir hamle de geldi.

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Uzun süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi.

Deniz ile bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi.

Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı.

Özcan Deniz ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kaldı.

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Feyza Aktan'dan sonra Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz'in annesinden veto yediği ileri sürülmüştü.

Oğluyla yaşadığı evden ayrılan anne Deniz'in "Bu ilişkiye rızam yok" dediği söylenmişti.

Öte yandan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'la geçen günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.
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