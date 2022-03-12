. Şeyma Subaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu!
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Beyaz Gazete
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Şeyma Subaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu!

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu bulduğu ve 5 Haziran'da evlilik teklifine 'Evet' dediği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Sosyal medya fenomeni, "Yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi. Ayrılığın sebebiyle ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ekleme: 12.03.2022 - 14:19 Güncelleme: 12.03.2022 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı, dokuz ay önce Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine 'Evet' cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, "Meedo 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul'a dönmesinin ardından 'Meedo'yu ailesiyle de tanıştıran Şeyma Subaşı, dün ayrıldıklarını duyurdu. 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, fiklir ayrılıkları nedeniyle ilişkinin bittiğini belirtti.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"

Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI!

31 yaşındaki fenomen, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, ayrılığın perde arkasında bambaşka bir neden olduğu iddia edildi. Magazinburada’nın haberine göre; Şeyma, arkadaşlarıyla sevgilisinin dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı tartışmaya başladı. "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen Subaşı, sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.

ARABAYI GERİ İSTEDİ!

Şeyma'nın magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımının ardından Meedo'dan karşı hamlenin gecikmediği de konuşuluyor. Nikah masasına oturmak için gün saydıkları düşünülürken gelen beklenmedik ayrılık sonrası Mohammed Alsaloussi'nin, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürüldü.

İKi KEZ AYRILIP BARIŞTILAR!

Fenomen isim, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip, Türkiye’ye dönmüştü. Subaşı, bir aylık ayrılığın ardından yeniden Mısırlı sevgilisinin yanına Miami’ye dönmüştü. Şeyma, geçtiğimiz ekim ayında Meedo'dan bir kez daha ayrılmış, İstanbul'a getirdiği ve "Nişanlım" diye bahsettiği sevgilisiyle yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

Ünlü çift, 2021'in sonlarında ilişkilerine yeni bir şans vermişti. Yeniden Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı eve taşınan Şeyma Subaşı, Instagram'da sildiği kareleri yeniden yüklemişti.
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