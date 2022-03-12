Seda Sayan yedinci kez evleniyor!

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen ile evlenme kararı aldı. Son eşi Onur Şan'dan 2010 yılında boşanan Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'den sahnede evlilik teklifi aldı. Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Çift evlilik hazırlıklarına başladı.

Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.



Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.



"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"



Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.



