. İşte Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi...
  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi...

Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir (29), yeni bir aşka yelken açtı. Yeniköy'de sevgilisi olduğu öğrenilen kişiyle yemek yiyen oyuncu, mekan kapısında basın araçlarını fark edince, görüntü vermemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mobilya üreticisi olan beyefendinin yardımcısı da kameraların önüne geçerek, basın mensuplarını engelledi.

Ekleme: 12.03.2022 - 09:43 Güncelleme: 12.03.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz akşam Yeniköy'de bir balıkçıda yeni sevgilisiyle yemek yiyen Bestemsu Özdemir, basın mensupları fark edince, mekanın otoparkından kaçtı ve görüntü vermedi. Erkek arkadaşı da mekandan apar topar çıktı.

KAMERALARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Basın mensuplarının görüntü almaması amacıyla beyefendinin yardımcısının, kameraların önüne geçip, gazetecileri engellemeye çalışması dikkat çekti.

"BİZİ GÖRÜR GÖRMEZ KAÇTINIZ"

Bestemsu Özdemir’in yanındaki kişinin mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu olduğu öğrenildi. Durdu, ilişkileriyle ilgili sorulara cevap vermedi.

Muhabirlerin “Bestemsu Hanım ile beraberdiniz, bizi görür görmez kaçtınız. Hayırlı olsun yeni ilişkiniz” sözlerine sessiz kalan Serkan Mehmet Durdu, hızlıca mekanın arka kapısına yöneldi.

"ADAMA DA YAZIK"

Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz aylarda el ele görüntülendiği ünlü şef Yağız İzgül hakkında, "Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için” ifadelerini kullanmıştı.

Güzel oyuncu, "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık, benim yaklaşık üç aydır bir ilişkim var. Şu an cicim aylarındayız" şeklinde konuşmuştu.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Özdemir, 31 Aralık gecesi Instagram hesabından sevgilisi ile sarmaş dolaş bir fotoğraf paylaşmış, "2021'i bu kadar güzel bitireceğim, bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi" notunu yazmıştı.

29 yaşındaki güzel, sosyal medyada gündem olan paylaşımında sevgilisinin ne adını açıklamıştı, ne de yüzünü göstermişti. Oyuncunun sevgilisinin, organizasyon şirketi ve Yalova'da bir restoranın sahibi Sadi Türker Dağdelen olduğu öğrenilmişti.
Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok market ve eczaneler yağmalandı
Kadınlardan taciz isyanı: Genel merkez tarafından örtbas edildi
Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Rusya Ukrayna savaşında kritik gelişme: Rusya'dan Kiev hazırlığı! Ukrayna'dan şok baskın...
Rus güçler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı: Başına poşet geçirip alıkoydular
Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan flaş iddia: Rusya, Belarus'a saldıracak
Ankara'da ulaşıma şimdi de yüzde 44 zam
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
CHP'nin kanalı Halk Tv'nin Bayraktar hazımsızlığı bitmiyor!
Bayraktar Akıncı TİHA Milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı!
İYİ Parti'de yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Meclisi'ne seslendi: Özgürlük savaşımızı kazanacağız
Bakan Koca duyurdu: Sağlıkta şiddet ve malpraktiste düzenleme yapılacak
11 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
DİTAM Başkanının skandal açıklamalarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu sessiz kaldı!
ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları açıkladı! 'Rus ekonomisine darbe indireceğiz'
Biden kan kaybetmeye devam ediyor: Halk desteği oldukça düştü
ABD, Rusya'dan çekilen 5000 Amerikan şirketinin Türkiye'ye yatırım yapmasını talep etti
WhatsApp'ta yeni dönem!

WhatsApp'ta yeni dönem!

Köpekten kaçarken otomobilin altında kalmıştı! Üniversite öğrencisi Rabia Kallı'dan acı haber

Köpekten kaçarken otomobilin altında kalmıştı! Üniversite öğrencisi Rabia Kallı'dan acı haber

Tarımsal destekleme ödemeleri başladı!

Tarımsal destekleme ödemeleri başladı!

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu