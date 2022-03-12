. Hülya Avşar'a 12 milyon TL'lik teklif!
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Hülya Avşar'a 12 milyon TL'lik teklif!

Geçtiğimiz yıl 'Masumiyet' dizisiyle ekranlarda olan, şimdilerde şarkıcılık kariyerine devam eden Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Etiler'de telaşlı haliyle dikkat çekti. Acelesi olduğunu ve geç kaldığını söyleyen Avşar, dudak uçuklatan reklam teklifine bakın ne yanıt verdi...

Ekleme: 12.03.2022 - 09:38 Güncelleme: 12.03.2022 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde sahne kıyafetleri, özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, önceki gün Etiler’de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.

Hızlıca mekanın giriş kapısına doğru yönelen sanatçı, "Çok geç kaldım, sonra konuşalım” dedikten sonra gözlerden kayboldu. Avşar'ın bu telaşının sebebi ortaya çıktı.

AVŞAR KABUL ETMEDİ

Bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenilen 58 yaşındaki şarkıcıya, reklam kampanyasının yüzü olması için teklif geldiği iddia edildi.

Hülya Avşar’a söz konusu firmadan 12 milyon TL'lik teklif yapıldığı öğrenilirken, sanatçının ise bu teklifi kabul etmediği ve düşünmek için zaman istediği ileri sürüldü.

"İLİŞKİ BAŞLAMADAN MI BİTTİ?"

ünlü sanatçının 12 yıl aradan sonra iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikilinin basına yansıyan samimi görüntüsü dedikodulara neden olmuştu. Ancak Avşar kızı, Güzelci ile sadece arkadaş olduklarını açıklamıştı.

Bir çocuk annesi Hülya Avşar, “İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?” soruları karşısında kahkaha atarak, "Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu! Her şey kısmet" yanıtını vermişti.

"INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"

Geçtiğimiz ay Tarabya'da bir balıkçı çıkışında görüntülenen şarkıcı, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil, sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" açıklamasını yapmıştı.
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