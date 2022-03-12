. Bambaşka biri oldu!

'O Hayat Benim' dizisinde rol aldığı dönemde 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, son dönemde yaşadığı değişimle adından söz ettirdi. Fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan oyuncu, yeni imajıyla da dikkat çekti. Önceki akşam bir davette görüntülenen Bozoğlu'ndan estetik itirafı geldi.

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti.Önceki akşam bir davette görüntülenen oyuncu, "Geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' dedi.Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulundu.Oyunculuğunu etkilemeyecek şekilde yüzünde küçük operasyonlar yaptırdığını itiraf eden Bozoğlu, sosyal medyada filtre kullandığını da söyleyip ekledi: "Artık babam bile filtre kullanıyor. Biz kullanınca niye olay olsun?''Yeni imajıyla kendisine hayran bırakan Yeşim Ceren Bozoğlu.