Aşkın Nur Yengi'den acı haber!

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi cephesinden acı haber geldi. Aşkın Nur Yengi'nin menajeri Haluk Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü şarkıcının annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Üzücü haberi menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu.



"TÜM AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM"



Haluk Şentürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, "Sevgili Aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim" ifadelerine sözleriyle açıkladı.