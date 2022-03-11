. Sibel Can'ın fiyatı dudak uçuklatan kolyesi!
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Sibel Can'ın fiyatı dudak uçuklatan kolyesi!

Altı yıl aradan sonra İstanbul sahnelerine dönen şarkıcı Sibel Can, başarısını kutlamak için kendine Rafi Roy Diamonds’tan 500 bin TL'lik pırlanta kolye aldı.

Ekleme: 11.03.2022 - 11:54 Güncelleme: 11.03.2022 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Sahnelere dönen Sibel Can, başarısının tadını çıkarırken, kendini ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Yatırım yapmayı seven ünlü şarkıcı, 35 bin dolara (500 bin TL) pırlanta kolye aldı.

Uzun yıllardan beri güvendiği Rafi Roy Tüter'den yeni mücevherini seçen sanatçı, gözleri gibi zümrüt yeşili bir tasarımda karar kıldı.

10 karat Colombia zümrüdü ve 15 karat birinci sınıf pırlantalarla tasarlanan kolye için "Sibel Can’ın zarafetine ve gözlerine çok yakıştı" yorumu yapıldı.
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