. Şeyma Subaşı, Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki de listede! Tek tek incelemişler! Hapis cezası verildi...
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Şeyma Subaşı, Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki de listede! Tek tek incelemişler! Hapis cezası verildi...

Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Serdar Ortaç, Serenay Sarıkaya, Engin Altan Düzyatan ve Hülya Avşar'ın da aralarında bulunduğu 136 ünlü ismin taşınmaz bilgilerini sorgulayarak farklı kişilerle paylaşan tapu personellerinin cezası belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporla ortaya çıkan skandalda mahkeme kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 11.03.2022 - 12:32 Güncelleme: 11.03.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Fatih İlçe Tapu Müdürlüğünde görevli iki personelin, aralarında Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç gibi 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporla ortaya çıkan skandalla ilgili yargılamada karar çıktı. İki personel, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatih Tapu Müdürlüğünde görevli iki personel skandala imza attı. Yapılan bir ihbar üzerine Tapu Müdürlüğündeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.

İNCELEMEYE DÖNDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında Rıza K. ve Yusuf D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi. Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.

ALEYNA TİLKİ, SERDAR ORTAÇ, SERENAY SARIKAYA...

Teftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, Rıza K. ve Yusuf D.'nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi. Raporun içerisinde aralarında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Seranay Sarıkaya gibi yüzlerce ünlünün bulunduğu anlatıldı.

ÜNLÜLERİN NÜFUS BİLGİLERİNEDE ERİŞTİLER

Tapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC Kimlik Numarasını alarak Nüfus ve Vatandaşlık Portalı'na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu uygulamayı defalarca yaptıkları sistem üzerinden ortaya çıkarken Rıza K. ve Yusuf D.'nin ayrıca Manavgat ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne de erişim sağlayarak daha önce satışı yapılan gayrimenkullerin de bilgilerini aldığı tespit edildi.

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