. Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi aşkı bitti!
  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi aşkı bitti!

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Subaşı, bir buçuk yıllık ilişkisinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ekleme: 11.03.2022 - 11:52 Güncelleme: 11.03.2022 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Meedo Alsaloussi ile evlilik kararı almıştı. Düğün için hazırlıklara başlayan ve önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten kötü haber geldi.

Dün kızı Melisa'yı ve ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle yollarını ayırdıklarını duyurdu. 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ayrılık kararının ardından eski sevgilisiyle olan bazı fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmadı.

Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi aşkı bitti!

'BİRLİKTELİĞİMİZİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRDIK'
Subaşı, paylaşımında; 'Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Subaşı, geçtiğimiz yıl 5 Haziran'da Meedo, Şeyma Subaşı'ya evlenme teklif etmişti. Ibiza'daki tekliften daha çok Meedo'nun sevgilisine aldığı yüzük konuşulmuştu.

Ardından hamile olduğu ortaya çıkan ancak bebeğini kaybeden fenomen isim, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip, Türkiye'ye dönmüştü.

Evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı uzun sürmemişti. Subaşı, bir aylık ayrılığın ardından yeniden Mısırlı sevgilisinin yanına Miami'ye dönmüştü.

ÜÇ AY SONRA İKİNCİ AYRILIK
Ancak ikilinin ilişkisi yolunda gitmedi. Ekim ayında Meedo'yu bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Miami'ye yerleşti. Sevgilisini İstanbul'a getiren ve ondan nişanlım diye bahseden Şeyma Subaşı, ikinci ayrılığın ardından birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.

TEKRAR BARIŞMIŞLARDI
2021'in sonlarında çift, bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerine üçüncü kez şans verme kararı aldı. Şeyma Subaşı yeniden Meedo ile yaşadığı eve taşınmış ve Instagram'dan sildiği kareleri yeniden yüklemişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'dan malumun ilanı! 'Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri CHP'li vekillerdir'
Bolu Belediyesi'nde çalışan işçi Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştı! HDP'li Gergerlioğlu ile Tanju Özcan birbirine girdi
Putin: Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğiz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun iddialarına işten attırdığı güvenlik görevlisinden belgeli yanıt
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı: Sedef Kabaş hakim karşısına çıktı
Ukrayna savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı
Yaptırımlardan sonra Rusya iflasın eşiğinde olabilir
İngiltere Başbakanı Johnson: Rus hükümeti alaycı ve barbar
Evlat nöbetindeki annelerden Kılıçdaroğlu'na tepki! 'CHP bize kumpas kurdu'
Kar fırtınası güçleniyor! Meteoroloji ve AKOM'dan flaş hava durumu uyarısı peş peşe geldi: Aybar zirveyi görmedi
İstanbul'da kar yağışı çilesi: Araçlar yollarda kaldı, Vatandaşlar inerek yürüdü
Rusya Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi! Kiev'de sirenler çalıyor; Zelenskiy'den önemli açıklama
İstanbul'dan tanıdık kar manzaraları! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız güven kanalını açık tutmalıyız
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz
Rus savaş uçağının pilotundan Putin'i zora sokacak itiraf!
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme! 'Olağan bir durum değil'
ABD ekonomisi için aşırı ısınma sinyali! Enflasyon hız kesmedi: Artık tüm gözler faiz kararı için Fed'de olacak
Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı
İstanbul'u 'vortex' vuracak! O güne dikkat

İstanbul'u 'vortex' vuracak! O güne dikkat

11 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil?

11 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil?

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Altında kritik gün!

Altında kritik gün!

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti