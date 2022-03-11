. Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi aşkı bitti!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Meedo Alsaloussi ile evlilik kararı almıştı. Düğün için hazırlıklara başlayan ve önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten kötü haber geldi.Dün kızı Melisa'yı ve ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle yollarını ayırdıklarını duyurdu. 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ayrılık kararının ardından eski sevgilisiyle olan bazı fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmadı.'BİRLİKTELİĞİMİZİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRDIK'Subaşı, paylaşımında; 'Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum' ifadelerini kullandı.NE OLMUŞTU?Subaşı, geçtiğimiz yıl 5 Haziran'da Meedo, Şeyma Subaşı'ya evlenme teklif etmişti. Ibiza'daki tekliften daha çok Meedo'nun sevgilisine aldığı yüzük konuşulmuştu.Ardından hamile olduğu ortaya çıkan ancak bebeğini kaybeden fenomen isim, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip, Türkiye'ye dönmüştü.Evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı uzun sürmemişti. Subaşı, bir aylık ayrılığın ardından yeniden Mısırlı sevgilisinin yanına Miami'ye dönmüştü.ÜÇ AY SONRA İKİNCİ AYRILIKAncak ikilinin ilişkisi yolunda gitmedi. Ekim ayında Meedo'yu bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Miami'ye yerleşti. Sevgilisini İstanbul'a getiren ve ondan nişanlım diye bahseden Şeyma Subaşı, ikinci ayrılığın ardından birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.TEKRAR BARIŞMIŞLARDI2021'in sonlarında çift, bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerine üçüncü kez şans verme kararı aldı. Şeyma Subaşı yeniden Meedo ile yaşadığı eve taşınmış ve Instagram'dan sildiği kareleri yeniden yüklemişti.