. Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Yalnız Kurt her hafta ekran başına kilitlerken dizide Sare karakterine hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Hekimoğlu dizisiyle yakaladığı yükselişi sürdüren Colbay, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyada da dikkat çeken güzel oyuncu, son paylaşımıyla olay oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte podyuma çıkan Colbay, 1980'li yılların kıyafetiyle defileye katıldı. Farklı imajıyla göz kamaştıran Colbay, paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. .