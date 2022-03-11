Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
Yalnız Kurt her hafta ekran başına kilitlerken dizide Sare karakterine hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Hekimoğlu dizisiyle yakaladığı yükselişi sürdüren Colbay, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyada da dikkat çeken güzel oyuncu, son paylaşımıyla olay oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte podyuma çıkan Colbay, 1980'li yılların kıyafetiyle defileye katıldı. Farklı imajıyla göz kamaştıran Colbay, paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. .
Yalnız Kurt dizisiyle adından söz ettiren Damla Colbay, son paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu.
8 Mart Kadınlar Günü'nde üniversite öğrencisi genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için 24 başarılı kadınla podyuma çıkan Damla Colbay, 1980'li yılların kıyafetiyle defileye katıldı.
Farklı imajıyla göz kamaştıran Colbay, paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
.
8 Mart Kadınlar Günü'nde üniversite öğrencisi genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için 24 başarılı kadınla podyuma çıkan Damla Colbay, 1980'li yılların kıyafetiyle defileye katıldı.
Farklı imajıyla göz kamaştıran Colbay, paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
.