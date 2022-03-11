. Feride Çetin'in acı günü!
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Beyaz Gazete
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Feride Çetin'in acı günü!

Son olarak Hercai dizisinde oynayan Feride Çetin'in 2019 yılında evlendiği kanser hastası sinema yazarı Murat Özer, hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Murat Özer, memleketi Adapazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 11.03.2022 - 00:17 Güncelleme: 11.03.2022 - 00:18 / Editör: Ozge Selin
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de oynayan Feride Çetin, 2019 yılında sinema yazarı Murat Özer ile nikah masasına oturdu. Çetin, 2020 yılında da kızları Hayat'ı dünyaya getirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Özer, hayatını kaybetti.56 yaşındaki Özer, memleketi Adapazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sinema dünyasından çok sayıda yazar ve eleştirmen katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yaklaşık 2 yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören sinema yazarı, eleştirmen, dergi yönetmeni ve program danışmanı Murat Özer, dün İstanbul'daki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bugün memleketi Adapazarı'na getirilen Murat Özer'in cenazesi, Adapazarı Şeker Hilal Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan-2 Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZEYE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI
Cenazeye Sinema Yazarları Derneği Başkanı Okan Arpaç, Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Vardan ve Bahar Çuhadar, köşe yazarları Olkan Özyurt ve Esin Küçüktepepınar, sinema yazar ve eleştirmenleri Tunca Arslan, Mehmet Açar, Murat Erşahin, Berke Göl, Burçin Yalçın, Şenay Aydemir, Murat Emir Eren, Talip Ertürk, Senem Aytaç, Senem Erdine, Cem Altınsaray, Ali Ulvi Uyanık, Erkan Aktuğ ve yönetmen Fırat Yücel katıldı.

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