. Eski sevgilisi şoke etti!
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Beyaz Gazete
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Eski sevgilisi şoke etti!

Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekrana damgasını vuran Sönmez, güzelliğiyle de hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun eski sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi...

Ekleme: 11.03.2022 - 18:13 Güncelleme: 11.03.2022 - 18:15 / Editör: Ozge Selin
Aziz'in güzel oyuncusu Damla Sönmez, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dilruba karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Sönmez'in eski sevgilisi herkesi şoke etti.

Damla Sönmez'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi

Eski sevgilisi şoke etti!
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