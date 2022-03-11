. Elon Musk'tan ikinci çocuk müjdesi!
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Beyaz Gazete
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Elon Musk'tan ikinci çocuk müjdesi!

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk ve eski sevgilisi Grimes'in, ayrıldıktan altı ay sonra bir de kız çocukları olduğu ortaya çıktı. Musk yaptığı açıklamada; kızlarının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği belirtti. Oğullarına 'X AE A-XII' adını veren ünlü çiftin ikinci çocuklarının adı da şaşırttı.

Ekleme: 11.03.2022 - 11:50 Güncelleme: 11.03.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ve Kanadalı şarkıcı Grimes üç yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz sene eylül ayında sonlandırmıştı.

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, ayrılık kararı sonrası, bir buçuk yaşındaki, X AE A-XII adını verdikleri oğlunu birlikte büyütme kararı aldıklarını açıklamıştı.

ÇOCUKLARINI BİRLİKTE BÜYÜTECEKLER
Konuyla ilgili konuşan 50 yaşındaki Musk, Grimes'ın halen kendisine ait California’daki evde yaşadığını ve çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Ancak çiftin, ayrıldıktan altı ay sonra, bir de 'Exa Dark Sideræl' adında bir kız çocuğu olduğu ve bunu taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdikleri ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Vanity Fair’e açıklama yapan 33 yaşındaki şarkıcı, kızlarının aralık ayında taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ve adının 'Y' olduğunu söyledi.

"AKIŞINDA GİDİYOR"
Grimes, Musk ile ilişkilerinin ne durumda olduğu sorusuna ise, “Akışında gidiyor” yanıtını verdi. Ünlü çiftin, ayrıldıktan sonra kendi hayatına devam ettiği ve ayrı yaşadıkları biliniyor.

FARKLI ŞEHİRLER AYRILIK GETİRDİ
Farklı şehirlerde çalışmak zorunda oldukları için ayrıldıklarını söyleyen Musk, Eylül 2021'de, "Kısmen ayrıyız ama hala birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz" demişti.

50 yaşındaki Elon Musk'ın daha önceki evliliklerinden 6 çocuğu daha bulunuyor.
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