. Demet Evgar, hamile mi?
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Demet Evgar, hamile mi?

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar'ın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun yıllardır işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Evgar'ın kız bebek beklediği konuşuluyor.

Ekleme: 11.03.2022 - 00:12 Güncelleme: 11.03.2022 - 00:15 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi "Ben Kadınım" yazılı pankart hazırlayarak bir metro çıkışına astı. Oyuncunun sosyal medyada viral olan videoya karnını tutması ise hamilelik iddiasını güçlendirdi.

KIZ BEBEĞİ OLACAK
Sosyal medya hesaplarından magazin gündemiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tanınan fenomen Yağmur Çevik, son YouTube videosunda 41 yaşındaki Demet Evgar'ın hamile olduğunu iddia etti. Çevik, özel hayatını basından uzak tutan ve 2016 yılından beri işletmedi Levent Babataş ile aşk yaşayan Evgar'ın kız bebek beklediğini de ileri sürdü.

VİDEODA KARNINI TUTMASI DİKKAT ÇEKTİ
Evinin bahçesinde "Ben kadınım. Farkındayım, değişiyorum, değiştiriyorum" yazılı bir pankart hazırlayan Evgar, bir metro girişine asarak halka seslendi. Hazırladığı pankartın önünde konuşan oyuncunun "Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum" sözleri vatandaşlardan alkış topladı. Oyuncunun sosyal medyada viral olan videosunda konuşma yaparken karnını tutması da hamilelik iddiasını güçlendirdi.
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