Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a bir dava daha! Yıllarca kullandığı kiralık aracı…

Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, eski kayınbiraderine ait araç kiralama şirketinin bir aracını yıllarca kullandı. Şirket, ihtarname göndererek geri istediği aracı iade etmemekte ısrar eden Aktan'ı savcılığa ihbar etti. 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyen Aktan hakkında, aracı iade etmeyerek hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Aktan, ünlü oyuncuyla evli olduğu yıllarda Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'İn sahibi, olduğu DNZ araç kiralama şirketine ait bir aracı kullanmaya başladı. DNZ filo yetkilileri Özcan Deniz ile boşanan Aktan'ın kullanımında olan aracın iadesi için Aktan'a noter aracılığıyla ihtarname çekerek, aracın iadesi istedi.



ARACI İADE ET İHTARI

İhtarname sonrası Aktan, karşı bir ihtarname göndererek, aracın tün giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti. Aracın, protokol sonrası İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kendisine tahsis edildiğini ifade eden Aktan, aracı teslim etmeyeceğini beyan etti. Bunun üzerine DNZ şirket yetkilileri olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu. Filo, aracı bir günlüğüne kullanımına tahsis ettiklerini, Aktan'ın araçta hasar oluşmasına neden olduğu, Bodrum'da bulunan aracın kolluk güçleri tarafından el konularak kendilerine iade edilmesini talep etti.



DAVA AÇILDI

Savcılıkça, ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aktan'ın soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Genç kadın, aracın eski eşi Özcan Deniz tarafından kendisine hediye edildiğini, aralarındaki boşanma protokolünde bu durumun açıkça belirtildiğini kaydetti.



Savcılık ise, DNZ firmasına ait olan aracı iade etmeyen Aktan'ın şirketin ihtarnamesine rağmen uhdesinde tutarak kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Deniz'in kendisine ait olmayan bir aracı protokolde tahsis etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. Güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Aktan, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.



'YÜZÜNDE DARP İZLERİ VARDI'

Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılandığı davada yeni gelişme! O isim ilk kez konuştu... Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.



Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.



'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.



YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.Özcan Deniz hakim karşısında savunmasını gerçekleştirmişti.



Özcan Deniz, "Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. " demişti.



ALMANYA'DAKİ OLAYI ANLATMIŞTI

Feyza Aktan mahkeme huzurunda ifadesinde, ''Almanya'ya tatile gitmiştik. Özcan'ın telefonundaki mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey'le birlikte odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım."



"Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey'i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşurken boşanma davası açacağını söylüyordu. Bende 'Erkeksen o mesajları silmezsin' dedim. Odaya geldi ve erkek mi görmek istiyorsun diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti." demişti.



FEYZA AKTAN'IN ANNESİ TANIKLIK YAPTI

Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada tarafların avukatları ve Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz katılım sağladı. Tanık olarak Feyza Aktan'ın annesi Fatma Aktan dinlendi. Anne Aktan, '' Muğla'da yaşanan olayda oradaydım. Bebek daha bir buçuk aylıktı. 10 günlük bir tatildi. Özcan hep gergin ve asabiydi bir farklılık vardı. Arkadaşları gelince mutluydu ama bizimle değildi. Özcan ve Feyza tartışınca İstanbul'a dönme kararı alındı.



Eşyaları toparladım arabaya yerleştirecektim. Şiddetli bağırma sesleri duydum. Özcan bağırıp tehdit ediyor, kızım çığlık atıyordu. Eve koştum Özcan kucağında Kuzey ile aşağı iniyordu"



"Kızımı arıyordum ''Feyza neredesin'' dedim kendisini banyoya kilitlemiş. Onu ikna etmeye çalıştım. Aklım aynı zamanda babasıyla aşağı inen kuzeydeydi. Kızımı ikna ettim ve dışarı çıktı. Sürekli ağlayarak ''Anne beni kapıya sıkıştırdı kafama yumruk attı, tekme attı '' dedi. Saçı başı dağılmış ve yüzü kızarmıştı. Özcan'a sorduğumda inkar etti. '' diyerek ifadesini sonlandırdı.



FEYZA VE ANNESİ ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Özcan Deniz'in tanığı olarak mahkemede bulunan Neptün Altun dinlendi. Altun,''Göcek'teki olayda beraber tatil yapıyorduk. O gün ki tartışma konusu Feyza ile annesi arasındaydı. Özcan ve Feyza tartışmadı. Sebebini bilmiyorum. Tartışma çok büyük olmadığı için müdahale etmedik. Feyza banyoya girdikten sonra bağırıyordu. '' dedi. Mahkeme mütalaanın hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

