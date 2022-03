. Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!

Sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden her yıl milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Sigara içenlerin vücudundaki tahribat hem iç hem de dışa yansıyor. Sigaranın organlara bıraktığı hasar her an görünür olmasa da dişlere ve cilde bıraktığı tahribat ise görünebilir oluyor. ABD’li diş hekimi Dr. Maryam Hadian, sosyal medya hesabından sigara içenlerin dişlerinde oluşan tahribatı gözler önüne serdi.TikTok hesabından paylaştığı videoda bir hastanın ağzının içini gösteren Dr. Maryam Hadian, “'sigara içenlerin dişleri' böyle görünüyor” dedi. TikTok'ta yayınlanan videoda, her dişte koyu kahverengi lekelenme görülüyor, ön alt kısımdaki iki arka kısım neredeyse tamamen kaplanmış durumda. Doktorun paylaştığı video yarım milyondan fazla beğeni aldı.SİGARANIN DİŞLERE ZARARITütündeki nikotin ve katranın dişleri çok kısa sürede sarardığı ve çok sigara içenlerin yıllarca sigara içtikten sonra dişlerinin kahverengi veya griye döndüğünü görebileceği iyi bilinmektedir.Dişleri günde en az iki kez fırçalamak lekelenmeyi önleyebilir. Ancak birinin her sigara içtiğinde dişlerini fırçalaması pek olası değildir. Sigara içmek diş eti hastalığına yol açabileceğinden, risk sadece dişler değildir. Sigara içenlerin en çok diş etleri etkilenir.Çünkü sigara içmek kan dolaşımında oksijen eksikliğine neden olur, bu nedenle enfekte diş etleri iyileşmez. Sigara içmek insanlarda daha fazla diş plağı olmasına ve diş eti hastalığının sigara içmeyenlere göre daha hızlı kötüleşmesine neden olur.GIRTLAK KANSERİ RİSKİ!Diş eti hastalığının kendi başına sonuçları olabilir. En çok diş kaybı yaşansa da kalp hastalıkları, ağız kokusu, koku ve tat duyularında kayıp görülebilir. Sigara içmek gırtlak kanseri, ağız kanseri gibi çok daha ciddi rahatsızlıkları tetikler. Akciğer rahatsızlıkları, felç ve kalp krizi de sigara içenleri bekleyen rahatsızlıklardan bazılarıdır.