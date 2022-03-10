. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın yeni işi!
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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın yeni işi!

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı olarak tanına Necati Şaşmaz yeni mesleğiyle şaşırttı! Bestekârlığa soyunan Şaşmaz, Etiler'de şarkıcı Muazzez Ersoy ile iş yemeğinden çıkarken görüntülendi. Necati Şaşmaz şarkılarını Ersoy'un okumasını istiyor.

Ekleme: 10.03.2022 - 10:30 Güncelleme: 10.03.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Kurtlar Vadisi'nde Polat rolüyle hafızalara kazınan, bir dönem ise tarikat lideri olduğu iddialarıyla gündeme gelen Necati Şaşmaz ekranlara dönemeyince yeni bir işe atıldı. Necati Şaşmaz Muazzez Ersoy ile iş yemeğinden çıkarken görüntülenince yeni işi de ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz ile dönerci çıkışı görüntülenen Muazzez Ersoy, "Necati Şaşmaz'ın yemek daveti üzerine buluştuk" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın yeni işi!

"MUAZZEZ ERSOY'UN OKUMASINI İSTERİM"
Şaşmaz ise ; "Müzikle ilgileniyorum. 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim" açıklamasını yaptı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz "Okuduğum senaryolar var" diyerek de ekrana döneceğinin sinyalini verdi.
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