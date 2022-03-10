Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'den kötü haber!

Son aylarda "evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı" haberleriyle sıkça gündeme gelen yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu eşi Selen Görgüzel'den (43) üzücü bir haber geldi.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, Nisan 2014'te Roma'da evlenmişti. İkili, son 2.5 aydır yan yana görüntülenmiyor. Snob Magazin'in haberine göre; ünlü çift, 8'inci yıldönümlerine bir ay kala anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.



EVİ TERK ETTİ!

Selen Görgüzel'in, Zekeriyaköy'de yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi. Etiler'de kendine ev tutan oyuncunun, 2-3 gün içerisinde taşınacağı belirtildi.



Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Hamdi Alkan, boşanma iddiaları hakkında, "Memlekette daha önemli mevzular var" açıklamasını yapmıştı.



"BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

Selen Görgüzel, geçtiğimiz eylül ayında '2. Sayfa' programına konuk olmuş, bir dönem yönetmen eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadıklarını ve boşanmanın eşiğinden döndüklerini açıklamıştı.



Oyuncu, "Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor. Bizim aramızda üçüncü şahıs hiç olmadı" demişti.