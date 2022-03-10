. Hadise, pişti oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katıldı.Marka kostümler giymeyi seven Hadise, renkli kombiniyle dikkat çekti. Her zamankinin aksine doğal bir göz makyajı yapan popçunun tarzı, birçok kişi tarafından beğeni topladı.PİŞTİ OLDULARAncak güzel popçu, giydiği bu kıyafetle dünyaca ünlü stil ikonlarından Fredrik Robertsson ile pişti oldu. Genç fenomen, tüylü kombinini Hadise'nin aksine siyah bot ve çantayla kombinledi.