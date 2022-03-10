. Evlilik yolunda ilk adımı attı!
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Evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fadik karakteriyle adından söz ettiren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Polen Emre, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Emre'nin nişanlısı bakın kim çıktı!

Ekleme: 10.03.2022 - 18:32 Güncelleme: 10.03.2022 - 18:33 / Editör: Ozge Selin
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Polen karakteriyle kendisine hayran bırakan Polen Emre, oyunculuğu kadar güzelliğiyle hayran bıraktı.

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Emre'nin nişanlı olduğunu gören şaştı kaldı.

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