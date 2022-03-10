. Estetiksiz hali şoke etti!
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Beyaz Gazete
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Estetiksiz hali şoke etti!

Son yılların en popüler oyuncularından olan Melike İpek Yalova, sosyal medyada da dikkatleri üzeine çekti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Yalova'nın yıllar önceki fotoğrafları şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen Melike İpek Yalova'nın estetiksiz halini gören tanıyamadı. .

Ekleme: 10.03.2022 - 18:35 Güncelleme: 10.03.2022 - 18:37 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Melike İpek Yalova, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Yalova'nın estetiksiz hali görenleri şoke etti..

İşte Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali

Estetiksiz hali şoke etti!
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