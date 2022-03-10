. Estetiksiz hali şoke etti!

Son yılların en popüler oyuncularından olan Melike İpek Yalova, sosyal medyada da dikkatleri üzeine çekti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Yalova'nın yıllar önceki fotoğrafları şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen Melike İpek Yalova'nın estetiksiz halini gören tanıyamadı. .