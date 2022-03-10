Ece Erken'in 40 duasında dikkat çeken detay...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken eşinin yakınları tarafından miras konusunda baskı gördüğünü iddia etti. Seren Serengil de bu konuda açıklama yaparak Ece Erken'in yalnız olmadığını söyledi. Serengil, Ece Erken'in 40 duasında dikkat çeken bir detayı açıkladı.

Ece Erken, kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan son mesajlarını paylaşarak mal varlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını açıklamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 40 gün mevlidinin okunmasının ardından Seren Serengil bu konuya dair de açıklamalar yaptı.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'in zor günler geçirdiğini söyleyen Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Seren Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.



HOCAYA SORDUĞU SORU DİKKAT ÇEKTİ

Serengil Ece Erken'in mallarına tedbir konmaya çalışıldığını da açıkladı.



Seren Serengil Ece Erken'in çok iyi olmadığını da ifade ederek "Dün kırkı okundu hocaya diyor ki nasıl rüyamda görebilirim, hangi duaları okuyabilirim" dedi.