. Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü!
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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü!

Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 39 yaşındaki güzel oyuncu 9 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Ekleme: 1.03.2022 - 20:26 Güncelleme: 1.03.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

"Çok aşık oldum" sözleriyle duygularını anlatan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda çok konuşulmuştu.


Tuba Büyüküstün paylaşımında şunları dile getirmişti:

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuba Büyüküstün özel hayatı ile oldukça merak ediliyor.

Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü.

39 yaşındaki güzel oyuncu 9 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor.

Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü!
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