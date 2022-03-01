. Simge Sağın'ın Galata'daki yeni evi!
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Simge Sağın'ın Galata'daki yeni evi!

Şarkıcı Simge Sağın, Galata’ya taşındı. Aylık 20 bin TL'ye kiraladığı dairesine yerleşen ünlü isim, manzaraya karşı kitap okuduğu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 1.03.2022 - 10:13 Güncelleme: 1.03.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Simge Sağın, 2020’de Göksu Evleri’nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL’ye almıştı. İçini de 280 bin TL masraf yaparak değiştirmişti. 2021 yazından bu yana 70’in üzerinde konser veren popçu adres değiştirdi.

SATIN ALMAK İSTİYOR
Galata’da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Sağın, aylık 20 bin TL’ye kiraladığı daireyi satın almak istiyor. Evi alıp almayacağına bir süre oturduktan sonra karar verecek olan güzel şarkıcı, fiyatta indirim de istiyor. Çünkü iddiaya göre evin değeri yaklaşık 7.5 milyon TL.

Simge Sağın, Galataya taşındı
'Sevmek Yüzünden' ile 2021'in en radyo dostu şarkılarından birine imza atan Simge, evin sahibi ile anlaşıp tapuyu alırsa stüdyosunu da taşıyacak. Böylelikle denize nazır müzik yapacak.

MANZARAYA KARŞI KİTAP OKUDU
Öte yandan 40 yaşındaki ünlü şarkıcı yeni evinin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Manzaraya karşı kitap okurken poz veren Simge, bu kareleri sosyal medyadan yayınladı.
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