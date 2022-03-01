. Özgü Kaya'nın sevgilisi ortaya çıktı!
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Özgü Kaya'nın sevgilisi ortaya çıktı!

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, ilk bölümden gönüllere taht kurdu. İlk kez Adı Efsane dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla kariyerinde yükselişini sürdüren Kaya, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan oyuncunun eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı..

Ekleme: 1.03.2022 - 19:48 Güncelleme: 1.03.2022 - 19:51 / Editör: Ozge Selin
Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özgü Kaya, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bir anda sosyal medyanın da gündemine oturan Kaya'nın özel hayatı mercek altına alındı..

Kaya'nın eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın sevgilisi…

.Özgü Kaya'nın sevgilisi ortaya çıktı!
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