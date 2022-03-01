. İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı!

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde aile fertlerine sitem etmişti. Dönem dönem çocuklarıyla sorun yaşayan Tatlıses, "Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" diye isyan etmişti."KÖTÜLÜK EĞİTİLMEZ"İbrahim Tatlıses’in bu sözlerine ilk tepki eski eşi Adalet Sara’dan gelmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, "Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin" ifadelerini kullanmıştı.İbrahim Tatlısesten dikkat çeken paylaşım Büyük oğlu Ahmeti yok saydıTatlıses’e bir tepki de oğlu Ahmet Tatlıses’ten gelmişti. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses, "Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir" mesajını paylaşmıştı."BUNLARIN DUASI BANA YETER DE ARTAR"Tüm bu yaşananların ardından Tatlıses, yaptığı son paylaşımla büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı. Kızı Gülşen ile karesini paylaşan Tatlıses altına şu mesajı düştü:"Bu benim Gülşen’im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden’im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek’im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır… Bir de Elif’im var ki sormayın! ‘Nasılsın baba’, ‘Süperim kızım’, ‘Ben de süperim baba’ deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo’daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin."Tek tek çocuklarından bahseden 70 yaşındaki Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses’in adını dahi anmadı.BODRUM'DAKİ EVLER NEDENİYLE ARALARI AÇILMIŞTIİbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in arası Bodrum’daki evler yüzünden açılmıştı. Oğlunu şikayet eden Tatlıses, ‘can güvenliğim tehlikede’ demişti. Daha sonra barışan baba-oğulun arası tekrar açıldı.Geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Ahmet Tatlıses zor günlerini sevenlerinin desteğiyle atlattı. Bu süreçte oğlunu aramayan İbrahim Tatlıses hastaneye de gitmedi.