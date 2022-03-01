. Halil Sezai savcılıkta ifade verdi!
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Beyaz Gazete
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Halil Sezai savcılıkta ifade verdi!

Komşusu Hüseyin Meriç'i (67) darbettiği gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından verdiği bir konserde Meriç'e hakaret ve tehdit içeren sözler söylediği öne sürülen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Paracıkoğlu'nun ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Ekleme: 1.03.2022 - 10:22 Güncelleme: 1.03.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Daha önceden darbettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik 'Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum' söylediği sözler nedeniyle hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ’Tehdit’ ve ’Hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılan Halil Sezai Paracıkoğlu, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına avukatıyla birlikte gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda yaklaşık yarım saat ifade veren Paracıkoğlu'nun ifadesinde "Kimseye yönelik tehdit ve hakarette bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum, suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Paracıkoğlu, savcılıkta ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU

Tuzlada 15 Eylül 2020de komşusunu darbettiği gerekçesiyle Halil Sezai Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Halil Sezai Paracıkoğlu'nun ’Alenen hakaret’, ’Konut dokunulmazlığını ihlal’, ’Silahla kasten yaralama’, ’Silahla tehdit’ ve ’Mala zarar verme’ suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada Paracıkoğlu, 3 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklandıktan 42 gün sonra kararla birlikte tahliye olmuştu.
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