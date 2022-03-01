. Deniz Çakır ve sevgilisinin romantik gecesi!
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Deniz Çakır ve sevgilisinin romantik gecesi!

Deniz Çakır, rol arkadaşı Zuhal Olcay’ı dinlemeye yeni sevgilisi Bilgehan Baykal’la gitti. Âşıklar, Olcay’ın şarkıları eşliğinde romantik dakikalar yaşadı.

Ekleme: 1.03.2022 - 10:15 Güncelleme: 1.03.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Deniz Çakır, kalbinin kapılarını aşka açtı. Çakır, işadamı Bilgehan Baykal’la ilişki yaşamaya başladı. Birbirlerini önceden tanıyan Çakır ile Baykal’ın ortak arkadaşlarının çabalarıyla bir araya geldiği ve aralarındaki yakınlaşmanın kısa sürede aşka dönüştüğü öğrenildi.

AŞK ŞARKILARI

Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, ilk kez geçen akşam görüntülendi. Önce çiçek alan ikili, daha sonra Zuhal Olcay’ı dinlemeye gitti. Âşıklar, sahneye çıkan Zuhal Olcay'ın seslendirdiği aşk şarkılarına el ele eşlik etti.

Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, geçtiğimiz gece Kuruçeşme’de çiçekçi ararken görüntülenmişti. Sevgililer, Ortaköy’de buldukları açık bir dükkandan aldıkları çiçeklerle Zuhal Olcay’ı dinlemeye gitti.

İki hafta önce koronavirüse yakalanan Zuhal Olcay, sahnede espri yaptı: “Dünyada kaç savaş, kaç ekonomik buhran görmüş kadınım, Korona bana ne yapar ki?”
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