. Annesini dinlemedi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan kol kola poz
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Annesini dinlemedi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan kol kola poz

Kadriye Deniz'in, eski eşi oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la 15 aylık evliliği olaylı şekilde biten oğlu Özcan Deniz'in yeni ilişkisine onay vermediği konuşuluyor. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu ise kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar'la aşkına doludizgin devam ediyor. İkili, son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ekleme: 1.03.2022 - 09:55 Güncelleme: 1.03.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin

Özcan Deniz, önceki gün İranlı tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile Nişantaşı'ndaki bir restorandaydı. Mekanın iç taraflarına geçerek gözlerden uzakta bir masaya oturan ikili, çıkışta basın mensuplarının objektiflerine takıldı.

Genç sevgilisiyle kol kola girip, poz vererek son dönemde ilişkisi nedeniyle arasının açıldığı iddia edilen ailesine adeta cevap veren sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

DUYMAZLIKTAN GELDİ!

İkili sorulardan kaçmak için birkaç adım ötedeki araçlarına kendilerini attı. Şarkıcı, ilişkisi nedeniyle ailesiyle arasının açıldığı soruları üzerine otomobilinin camını kapattı.

"RIZAM YOKTUR!"

Kadriye Özcan'in, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.

Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini belirtmişti.


BEĞENİ YAĞDI

Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koymuştu.

İranlı modacı da 2 Ocak tarihinde Instagram hesabından oyuncu ile karelerine yer vermiş, takipçilerinden 30 binden fazla beğeni almıştı.

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