Yıldız Kenter'in belgeseli çekiliyor!

2019 yılında, 91 yaşındayken hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter’in hayatını anlatan belgeselin çekimlerine başlandı.

Yönetmenliğini Selçuk Metin’in, danışmanlığını Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün üstlendiği belgeselin senaryosu, Zeynep Miraç tarafından kaleme alındı.



Genco Erkal, Haldun Dormen, Kadriye Kenter, Müjdat Gezen ve Tilbe Saran gibi ünlü isimlerle yapılmış röportajların da yer alacağı belgeselin, haziran ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek gösterimle izleyiciyle buluşması hedefleniyor.



Yıldız Kenter belgeselinde Demet Akbağ, Genco Erkal ve Demet Evgar röportajları da yer alacak.