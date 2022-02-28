. Yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Gelinim olur musun programıyla ün kazanan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalarda yer edinen gelin Sinem Umaş yeni imajıyla hayrete düştü. Bambaşka birine dönüşen Sinem Umaş bir konserde objektiflere yakalandı. Sinem gelini görenler "Bambaşka biri olmuş" yorumlarını yapmadan edemedi..

Semra kaynana ile ettiği kavgalarla 2004 senesinde Gelinim olur musun yarışmasında hafızalara kazanan yarışmacılardan Sinem Umaş son haliyle hayrete düşürdü.Yarışmanın üstünden geçen senelerden sonra Sinem adeta bambaşka biri oldu.'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen Sinem Umaş son olarak bir konserde görüntülendi..İmaj değiştiren Sinem Umaş'ın değişimi 'Yok artık' dedirtti..Yaptırdığı estetiklerin yanında diyet yaparak da zayıflayan gelin adayı kendini sokak hayvanlarına adamış isimlerden de biri."ARTIK BAMBAŞKA BİRİSİN"Sinem Umaş'ın son haline görenler "Artık bambaşka birisin" yorumlarında bulunuyor.