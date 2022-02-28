. Videosunda dikkat çeken kombin!

Kırmızı eşofman takımıyla yaptığı dansı sosyal medyadan paylaşan Linet, takipçileri tarafından 'Badi Ekrem'e benzetildi.

Şarkıcı Linet, Instagram hesabı üzerinden bir dans videosu yayınladı.Paylaşımla dikkatleri üzerine toplayan Linet'in kombini ise dansının önüne geçti.'BADİ EKREM' YORUMLARI YAĞDIKırmızı bir eşofman takımı giyen şarkıcı, akıllara Şener Şen’in Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Badi Ekrem' karakterini getirdi.Bazı kullanıcılar 'Badi Ekrem'e benzemişsin' yorumları yaparken, bazıları ise şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.