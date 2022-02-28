. Seray Sever’den kötü haber!
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Seray Sever’den kötü haber!

İkiz bebeklerini dünyaya getirmek için gün sayan sunucu Seray Sever doğum gününde yürek sızlatan haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ev kıyafetleriyle pastasını üfleyen Sever babasının entübe edildiğini belirtti. Seray Sever paylaşımında "Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" ifadelerini kullandı..

Ekleme: 28.02.2022 - 01:26 Güncelleme: 28.02.2022 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Hamile olan ve hamilelik dönemini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum gününü kutlarken yürek burkan haberi de takipçileriyle paylaştı. Kendisinden tam 10 yaş küçük kocasıyla karelerini paylaşan Sever'e 'Geçmiş olsun' yorumları peş peşe geldi.

"DUALARIM TORUN SEVGİSİNİ YAŞAMASI İÇİN"

Ev haliyle pasta keserken fotoğraflarını paylaşan Seray Sever fotoğrafın altına şu notu düştü; "Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."

"MEVCUT DURUMLARDAN DOLAYI EV HALİMİZLE…"

"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

Seray Sever’den kötü haber!

"CANIM KOCAM"

"Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

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