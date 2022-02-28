. Kapısına dayanan sapığın kaderini Aleyna Tilki belirleyecek!

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'saplantılı hayranıyla' ilgili soruşturmada yeni gelişme.Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 gecesi Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girdi. Şarkıcının evinin kapısına kadar giden şüpheli, popçunun şikayetiyle gözaltına alındı.İfadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini ve tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlatan Muhammed Erkam A., güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini söylemişti.ŞİMDİ GÖZLER ALEYNA'DA'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A. İle ilgili soruşturma, uzlaştırmaya gönderildi. Aleyna Tilki ve şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanırsa, kamu davası açılmayacak.Tilki uzlaşmak istemediğini bildirirse şüpheli 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Bu arada Tilki, şüphelinin gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra da kendisini tehdit ettiğini belirtmişti.Tilki, geçtiğimiz ay kendisine gelen tehdit içerikli bir gönderiyle birlikte, 'Şimdi bu ceza almayacak mı? Alacak. Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum. Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var' şeklinde tweet atmıştı.