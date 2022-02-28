. İlhan İrem'den haber var 'yaşam mücadelesi veriyor' denmişti... İşte İlhan İrem'in son hali ve sağlık durumu!
  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İlhan İrem'den haber var 'yaşam mücadelesi veriyor' denmişti... İşte İlhan İrem'in son hali ve sağlık durumu!

Son dakika haberi İlhan İrem'den geldi. 'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumunun kötü olduğu, sanatçının diyalize bağlandığı iddia edilmişti. İlhan İrem Instagram'dan iddialara yanıt verdi. İşte İlhan İrem'in son hali ve son durumu...

İlhan İrem'den haber var 'yaşam mücadelesi veriyor' denmişti... İşte İlhan İrem'in son hali ve sağlık durumu!
Ekleme: 28.02.2022 - 11:36 Güncelleme: 28.02.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
'Yaşam mücadelesi veriyor' denmişti... İşte İlhan İrem'in son hali ve sağlık durumu!

'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran usta sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem'in durumun ağırlaştığı ve sevenlerinden dua istediğine ilişkin haberler çıkmıştı.

Sanatçı, gelişmeler karşısında suskunluğu paylaştığı bir fotoğrafla bozdu.

Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler, 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!
Ukraynalılar traktörle tank çaldı!
Başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: Ben de 28 Şubat mağduruyum
İşte tarihin kara lekesi 28 Şubat darbesinin utanç manşetleri!
İstanbullular haftaya metrobüs çilesiyle başladı! '8₺ verip binemediğimiz metrobüsü bekliyoruz!”
li CBS televizyonundan skandal harita! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler
100 bin dolarlık otel ve milyon dolarlık özel jeti ifşa olan Kılıçdaroğlu'ndan dalga geçer gibi açıklama: 'Neyleyim ben sarayları uçakları'
Savaşa bir ülke daha katılıyor: Rus askerine destek vermek için hazırlanıyorlar
Rusya Ukrayna savaşında şiddet artıyor! Rusya’dan açık tehdit!
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Putin 50 bin askeri gözden çıkardı: Savaşın Rusya’ya maliyeti artıyor
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı!
'400 kişilik suikast ekibi gönderdi' iddiası ortalığı karıştıracak! Putin, Zelenski'ye suikast mi yaptıracak?
Dünya basını Ukrayna'daki gelişmeleri takip ederken, programlar ırkçı söylemlere sahne oluyor...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov uçuş yasağına takıldı: Cenevre'deki BM toplantısına gidemiyor
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...