İlhan İrem'den haber var 'yaşam mücadelesi veriyor' denmişti... İşte İlhan İrem'in son hali ve sağlık durumu!

Son dakika haberi İlhan İrem'den geldi. 'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumunun kötü olduğu, sanatçının diyalize bağlandığı iddia edilmişti. İlhan İrem Instagram'dan iddialara yanıt verdi. İşte İlhan İrem'in son hali ve son durumu...

'Yaşam mücadelesi veriyor' denmişti... İşte İlhan İrem'in son hali ve sağlık durumu!



'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran usta sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumu merak konusu olmuştu.



Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem'in durumun ağırlaştığı ve sevenlerinden dua istediğine ilişkin haberler çıkmıştı.



Sanatçı, gelişmeler karşısında suskunluğu paylaştığı bir fotoğrafla bozdu.



Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.