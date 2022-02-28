Herkes boşanacaklarını düşünüyordu! Alişan ile Buse Varol aşka geldi...

Alişan ile Buse Varol aşka geldi, yüzler gülüyor. Haftalardır boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Buse Varol - Alişan çifti sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla gündem oldu. Buse Varol Instagram paylaşımına eşi Alişan'ı etiketlemeyi de ihmal etmedi. İşte sorunları aşan çiftin ayrılık haberlerine son noktayı koyan paylaşımı...

Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı, yüzler gülüyor...



2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi...



BOŞANMA İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDULAR

Haftalardır boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu.



Alişan da eşinin bu paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.



ALİŞAN İLE BUSE'NİN ARASINDA YAŞANANLAR

Boşanma iddiaları sonrası Alişan çocuklarıyla geçtiğimiz günlerde görüntülendi, eşine yeşl ışık yaktı.



Evlilik yüzüğünü yeniden taktığı ortaya çıkan Buse Varol'dan sonra bir yeşil ışık da Alişan geldi. Şarkıcı Alişan, önceki gün çocukları ile Levent'te görüntülendi. Alişan'ın özellikle "Buse'nin işi vardı bakıcılarla geldim"açıklaması çiftin arasındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.



Rahmetli kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını okuldan almaya geldiği öğrenilen Alişan, "Buse'nin işi vardı, o yüzden bakıcılarla geldim" dedi. Ünlü sanatçı, boşanma haberleriyle ilgili de "O konuları konuşmayalım, teşekkür ederim" dedi.



Kızı Eliz'i kucağından indirmeyen Alişan oğlu Burak'ın ufak bir kaza geçirip düştüğünü, sağ gözünün altında morluk oluştuğunu belirtti.



Yüzüğünü parmağına geri takan Buse Varol imaj yeniledi. Kısa saçlarını uzatan ve rengini de koyulaştıran Buse Varol'un paylaşımları dikkat çekti.

