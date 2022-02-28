. Ece Erken’den kafa karıştıran paylaşım!
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Ece Erken’den kafa karıştıran paylaşım!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Eşiyle birlikte olduğu fotoğrafını paylaşan Erken, sonraki paylaşımıyla kafa karıştırdı. Erken, 'FAYYEM' diyerek neyi kastetti? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümde Falyalı suikasti bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor..

Ekleme: 28.02.2022 - 23:36 Güncelleme: 28.02.2022 - 23:41 / Editör: Ozge Selin
Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.

UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 3 hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.

Bu kapsamda; 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı. Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklanmış, 8 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı..

Zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşan ünlü sunucu, daha sonra ise sır bir ifade kullandı.

Erken, şu paylaşımı yaptı. 'Fayyem' ifadesi merak ediliyor...

Ece Erken’den kafa karıştıran paylaşım!


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