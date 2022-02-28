. Dünyaca ünlü sanatçı Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı: Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız
  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyaca ünlü sanatçı Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı: Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “24 Şubat akşamı çocuklarıma Kiev’i terk ettim. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

Ekleme: 28.02.2022 - 13:22 Güncelleme: 28.02.2022 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı: Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız

“İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI DİYEBİLECEK MİSİNİZ?”

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum” ifadelerini kullandı.
Silivri'de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış
Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?
Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler, 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi...
NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!
Ukraynalılar traktörle tank çaldı!
Başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: Ben de 28 Şubat mağduruyum
İşte tarihin kara lekesi 28 Şubat darbesinin utanç manşetleri!
İstanbullular haftaya metrobüs çilesiyle başladı! '8₺ verip binemediğimiz metrobüsü bekliyoruz!”
li CBS televizyonundan skandal harita! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler
100 bin dolarlık otel ve milyon dolarlık özel jeti ifşa olan Kılıçdaroğlu'ndan dalga geçer gibi açıklama: 'Neyleyim ben sarayları uçakları'
Savaşa bir ülke daha katılıyor: Rus askerine destek vermek için hazırlanıyorlar
Rusya Ukrayna savaşında şiddet artıyor! Rusya’dan açık tehdit!
Ankara pislik içinde! Mansur Yavaş bir süs havuzunu bile çalıştıramıyor!
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...