. Deniz Çakır sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
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Deniz Çakır sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Son olarak 'Masumiyet' adlı dizide rol alan Deniz Çakır, dün gece yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Erkek arkadaşıyla evinden çıkıp, Ortaköy'deki bir çiçekçiye giden Çakır, gazetecilerin "Deniz Hanım Beyefendi kim?" sorusuna gülümseyerek, "Daha sonra hayırlı olsun dersiniz" dedi.

Ekleme: 28.02.2022 - 10:26 Güncelleme: 28.02.2022 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Deniz Çakır ve gizemli aşkı, gecenin bir yarısı Çakır’ın Kuruçeşme’de bulunan evinden çıkarak Kuruçeşme’de bulunan çiçekçiye gitti. Kapalı olduğunu gören oyuncu Çakır, sinirlenerek yoldan çevirdiği taksiye binerek yönünü Ortaköy'deki çiçekçiye çevirdi.

Açık olduğunu gören Çakır içeriye girerek bir demet çiçek aldı. Çiçekçi çıkışı karşısında habercileri gören Çakır'a “Hayırlı olsun Deniz hanım beyefendi kim?” sorusuna gülümsedi.

"DAHA SONRA 'HAYIRLI OLSUN' DERSİNİZ"
Ardından da "Daha sonra hayırlı olsun dersiniz acelemiz var artık hayırlı olsun mu dersiniz, ne derseniz deyin” diyen Çakır, sevgilisiyle Ortaköy’de bulunan bir otele girip gözden kayboldu.

ÇAKIR'DAN 'YAPRAK DÖKÜMÜ' İTİRAFI
Birkaç hafta önce 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı 'Ferhunde' rolünün 'üzerine yapışması'yla ilgili konuşmuş ve "Dizinin hem uzun yıllar devam etmesi, hem de yazar-oyuncu ilişkisinin çok iyi olması etkiliydi. O rol kıymetlimdi. Ferhun'de kötü kadındı ama bana bilmediğim çok şey öğretti. Kadın olarak yaşamadığım bir sürü duyguyu yaşattı." demişti.

"YAKINDA YENİ İŞLER VAR"
Geçtiğimiz ay Bodrum tatilini bitirip İstanbul'a dönene Deniz Çakır, Arnavutköy’de görüntülenmişti. Ayaküstü soruları yanıtlayan oyuncu, ”Bir şeyler var, yakın zamanda olacak. Arkadaşım bekliyor, çok teşekkür ederim. Zaten tek taraftan kulağım tıkalı sizleri duyamıyorum” demişti.

"20 YILLIK ARKADAŞIM"
Öte yandan ünlü oyuncu, Bodrum tatilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Baş baş sohbet eden ikiliyi, yan masada oturanlar, “Sizi çekiyorlar” diyerek, uyarmıştı. Bunun üzerine Çakır, gazetecilere; “Konservatuardan 20 yıllık arkadaşım” açıklamasını yapmıştı.
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